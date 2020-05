L’Argentina si promuove con gli audio desideri dei turisti

Con le frontiere bloccate, non resta che sognare. E così anche l’Argentina, come altre destinazioni turistiche, lancia la sua campagna social “Traveler’s Dream” per avvicinare i vecchi e nuovi turisti alle bellezze del meraviglioso Paese Sudamericano, chiedendo direttamente ai viaggiatori cosa vorrebbero visitare in futuro.

Il risultato è una serie di spot d’ispirazione dove le immagini dei luoghi turistici noti e meno noti del Paese accompagnano i messaggi vocali lasciati dai turisti sul canale Whatsapp (+54 911 22403532). E così si va dai vigneti di Mendoza ai ghiacciai di Santa Cruz, passando per le impressionanti cascate dell’Iguazù a Misiones; ogni breve video diventa un vero spot per la terra dei laghi e dei vulcani.

«Il turismo è un settore molto importante per l’Argentina che da tempo lavora per mettere sempre al centro delle priorità il turista e la qualità della sua esperienza, con un’attenzione sempre più alta agli aspetti di sicurezza – spiega Vanesa Di Martino Creide, responsabile della promozione turistica dell’Argentina in Italia ed in Europa – Dopo questo periodo, molte cose cambieranno e il Paese, considerato una delle destinazioni turistiche maggiormente richieste dai viaggiatori europei, sarà pronto a ricevere i turisti riservando un’attenzione massima alle loro esigenze, partendo naturalmente da quelle riguardanti la sua salute e la sicurezza, con un’assistenza personalizzata ed efficace a 360 gradi».

In attesa di poter ripartire, è possibile sognare con i video che mostrano balene e pinguini che popolano l’Argentina, una terra immensa e suggestiva che arriva fino alla fine del mondo.