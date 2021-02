L’Argentina porta su Youtube i webinar per agenzie e t.o.













Tour operator e agenti di viaggi a lezione di Argentina su Youtube: l’Istituto Nazionale di Promozione Turistica del Paese (Inprotur) ha presentato la sua formazione online rivolta al mercato italiano.

“Salta, la tua prossima tentazione”, “Scopri la Penisola di Valdés, il paradiso marino alla fine del mondo”, “Benvenuti al nord” e “Benvenuti in Patagonia” : sono i titoli di questi seminari che offrono ai professionisti italiani, in modo dinamico e nella loro lingua, le ultime notizie turistiche sulle regioni e i prodotti argentini, oltre a consigli su come creare gli itinerari più adatti al consumatore finale. Durante il corso dell’anno, verranno pubblicati inoltre nuovi contenuti.

Grazie al nuovo canale di Youtube con vari contenuti creati appositamente per il mercato italiano, i t.o. e le agenzie italiane potranno diventare così esperti della destinazione argentina. Si tratta di webinar in italiano, della durata di un’ora, che offrono un tour virtuale delle destinazioni argentine più attraenti per il viaggiatore locale.