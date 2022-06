L’Argentina porta il suo Marchio Paese in Italia













Promuovere gastronomia, cultura e mete turistiche nel mondo: l’Argentina ha presentato in Italia il suo “Marchio Paese“. Tra i riconoscimenti, Javier “Pupi” Zanetti è stato premiato come “Country Brand Ambassador Argentina”. Inoltre, nell’ambito della riattivazione della rotta Roma-Buenos Aires di Aerolíneas Argentinas e ItaAirways, sono state realizzate azioni tra Roma e Milano al fine di valorizzare promozione e posizionamento del Paese nel mercato italiano.

Mercoledì 8 giugno si è tenuta una serata argentina presso il ristorante “El Porteño” di Roma, dove Marca País ha premiato i fratelli Sebastián e Alejandro Bernardez come “argentini nel mondo” per il loro lavoro quotidiano e per il loro contributo positivo, nel campo della gastronomia, all’immagine e alla visibilità dell’Argentina in Italia, nonché per la promozione dei legami tra i membri della comunità argentina nel Paese europeo. Il premio “Amico dell’Argentina” è stato invece assegnato all’italiano Fabio Acampora, come riconoscimento alle personalità straniere che diffondono la cultura e i valori argentini nel mondo.

«Stiamo facendo un tour internazionale per mostrare il potenziale dell’Argentina, tutte le caratteristiche peculiari che il Paese possiede e, su questa linea, stiamo mappando i vari ristoranti argentini nel mondo, selezionando i migliori e dando loro la distinzione per promuovere e valorizzare la cucina argentina», ha spiegato il viceministro del Turismo argentino, Yanina Martínez.

Il 9 giugno si è tenuta una “Notte argentina” nell’ambito del Salone del Mobile, dove sono stati degustati vini argentini e piatti tipici della cucina nazionale. La serata è stata accompagnata da musica argentina e da uno spettacolo di tango.

Venerdì 10 giugno, invece, nella Sala Argentina della sede dell’Inter, l’ex giocatore della nazionale argentina di calcio e attuale vicepresidente del club italiano, Javier “Pupi” Zanetti, è stato insignito del titolo di “Ambasciatore del marchio del Paese argentino” per il suo lavoro non solo come sportivo ma anche per la sua fondazione “Pupi”, creata nel 2001 e che aiuta il recupero sociale dei bambini in Argentina.

«L’Argentina è un Paese di diversità culturale, gastronomica, geografica e produttiva, con una ricchezza naturale e storica indescrivibile – ha aggiunto il viceministro – Ognuno di questi fattori di differenziazione, inclusi nel Piano Strategico del Marchio del Paese, contribuisce ad aumentare l’orgoglio di essere argentini e a migliorare la crescita e lo sviluppo del nostro Paese e il suo posizionamento internazionale».

Il Marchio Paese Argentina è una politica statale che si estende nel tempo per promuovere i settori produttivi e dei servizi, i talenti, la cultura e le destinazioni turistiche del Paese, utilizzando i suoi attributi differenziali per posizionare e sviluppare a livello nazionale e internazionale aree chiave dell’economia come il turismo, le esportazioni, la cultura e gli investimenti, nonché per generare un senso di appartenenza e di orgoglio.