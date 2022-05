L’Arbatax Park Resort si rifà il look e riapre per l’estate













L’Arbatax Park Resort riapre rinnovato il 13 maggio per la stagione estiva 2022. Dopo mesi di importanti lavori di ammodernamento, tutto è pronto per accogliere gli ospiti nel segno della bellezza e della tradizione sarda nel Miglior eco resort del mondo, secondo i World Travel Awards.

Focus dei lavori le Suites del Mare, inaugurate nel 2019 con ampie camere con giardino privato e in alcuni casi accesso diretto al mare. Anche Le Dune e i Cottage sono stati ristrutturati, seguendo il mantra “mediterraneità e freschezza”. Mentre per l’Hotel Telis, diviso di recente in tre aree distinte, è previsto il rinnovo di tutte le camere entro l’anno prossimo.

Novità della stagione 2022, Le Ville del Parco, nuovo polo alberghiero all’interno della riserva naturale con vista mare per il 90%: sono l’opzione ideale per famiglie e gruppi, che volendo possono raggiungere anche il Lido di Orrì, in convenzione con il resort.

«I lavori all’Arbatax Park, in termini di soluzioni tecnologiche e minore impatto ambientale, non si fermano mai – afferma Paolo Curridori, sales e marketing director del resort – Con la creazione del polo autonomo Le Ville del Parco, sono ora cinque gli alberghi della struttura, mentre Il Borgo Cala Moresca e l’Hotel Monte Turri restano affidati alla gestione di Blau Hotels».

Sul fronte delle prenotazioni, giugno si prospetta molto positivo. L’Italia, con il 30% di ospiti sardi, si riconferma il primo mercato; mentre Francia, Germania e Svizzera sono i primi tre bacini incoming. A tal proposito, Curridori aggiunge: «La stagione dell’Arbatax Park Resort segue necessariamente quella dei vettori aerei e marittimi, con i quali abbiamo anche alcune convenzioni, e non può di conseguenza esprimere appieno il suo potenziale. Perciò è molto importante per noi poter contare sulla clientela “naturale” dei residenti sull’Isola che, oltretutto, sono garanzia di autenticità dell’esperienza sarda offerta ai clienti».

Cura e dedizione anche per gli ospiti più piccoli, che godranno di un programma di attività creato su misura per loro, il Vik – Very Importand Kids, con escursioni, attività didattiche e sportive, tra cui il rilascio del “Passaporto della repubblica della Felicità” con cui potranno diventare ranger ufficiali del parco.

La certificazione di “Miglior eco resort al mondo” è il risultato anche dell’impegno della proprietà nel mantenimento dell’equilibrio con l’ecosistema: ovvero il pieno rispetto dei 60 ettari della penisola di Arbatax e del Parco Bellavista. L’inserimento di pannelli fotovoltaici, la depurazione dell’acqua piovana e l’intenso programma di raccolta differenziata e riciclo sono solo alcune delle iniziative e dei pilastri portanti della sostenibilità e del successo della struttura.

Per Angela Scanu, che insieme al marito Giorgio Mazzella ha fondato il resort nel 2010, «oggi la parola esclusività non può che fare rima con sostenibilità, non una novità per noi che da sempre siamo custodi di questo angolo di paradiso. Il nuovo “Giardino delle meraviglie” ne è la prova: una magica area nel verde con spazi per lo yoga, cinema sotto le stelle, la casa delle Janas (le fate della tradizione sarda), una biblioteca all’aperto e molto altro che non vediamo l’ora di mostrare a coloro che questa estate ci sceglieranno».