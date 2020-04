L’Arabian Travel Market sarà virtuale: online dal 1° al 3 giugno

Slittamento confermato anche per l’Atm – Arabian Travel Market di Dubai, posticipato al 16-19 maggio 2021, subito dopo la fine del Ramadam.

Ma in sostituzione dell’evento fisico, non praticabile per l’emergenza Bovid-19, gli organizzatori hanno programmato dal 1° al 3 giugno prossimi un Atm virtuale per assicurare comunque opportunità commerciali tra gli operatori turistici internazionali e i fornitori di servizi turistici del Medio Oriente.

Si tratta di un mega webinar con sessioni di conferenze dal vivo, eventi di networking, incontri one-to-one.

Gli interessati possono già prendere contatto con Reed Travel Exhibitions che predisporrà in tempo utile la partecipazione online a seconda delle modalità indicate dai singoli operatori.