L’Arabian Travel Market sarà live a Dubai a maggio 2021

Reed Travel Exhibitions, organizzatore di Arabian Travel Market, ha annunciato che l’edizione 2021 della fiera si svolgerà dal vivo presso il Dubai World Trade Center da domenica 16 a mercoledì 19 maggio.

Giunta alla sua 27ª edizione, la fiera del prossimo anno punterà i riflettori sull’attuale stato del settore e, cosa più importante, su cosa riserverà il futuro, analizzando le tendenze emergenti e come l’innovazione potrà guidare la ripresa. A questo proposito, un recente rapporto Colliers – Mena Hotel Forecasts, stima che il 2021 sarà un anno di rinascita, sulla base del presupposto che le prestazioni degli hotel in tutta la regione stanno già migliorando. Le principali destinazioni come Dubai e Il Cairo, infatti, stanno aprendo la strada con livelli di occupazione previsti rispettivamente del 68% e del 65%.

«Sarà obbligatorio includere un elemento virtuale nell’Arabian Travel Week perché molti professionisti del settore da tutto il mondo non possono partecipare di persona all’evento dal vivo ogni anno. Sarebbe anche ingenuo da parte nostra immaginare che i governi di tutto il mondo allenteranno le loro restrizioni di viaggio, nella stessa misura, allo stesso tempo e, naturalmente, la riapertura degli aeroporti e delle rotte dei voli varierà anche in base al paese», ha detto Danielle Curtis, exhibition director di Arabian Travel Market.

All’interno di Arabian Travel Week, andrà in scena anche l’International Luxury Travel Market 2021 e Travel Forward, la manifestazione dedicata alla tecnologia.