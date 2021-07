L’Arabia Saudita riapre ai turisti vaccinati dal 1° agosto













L’Arabia Saudita riapre ai turisti vaccinati dopo un anno e mezzo circa di chiusura a causa della pandemia di Covid 19. Lo ha confermato l’agenzia di stampa nazionale Saudi Press Agency, che ha specificato però come restano invece in vigore le restrizioni per i pellegrinaggi a La Mecca, che ogni anno attira milioni di visitatori da tutto il mondo.