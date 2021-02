L’Arabia Saudita punta sulle crociere con Cruise Saudi













Il Saudi Arabian Public Investment Fund ha lanciato la compagnia Cruise Saudi, con l’obiettivo di sviluppare l’industria delle crociere in Arabia Saudita e generare oltre 50mila nuovi posti di lavoro nel turismo.

Il lancio della società, con sede a Jeddah, sulla costa del Mar Rosso, fa parte della strategia del Fondo per gli investimenti pubblici per il 2021-2025, per differenziare l’economia del Paese concentrandosi sullo sviluppo di settori non petroliferi.

Un piano che vede al centro crociere e turismo. Infatti il progetto mira a promuovere l’Arabia Saudita come destinazione e anche a sviluppare porti e terminal di crociere nelle città saudite, per costruire itinerari che dal mare conducano verso le principali attrazioni turistiche del Paese – come i siti Unesco – e verso la conoscenza della cultura, della storia e del patrimonio naturalistico locale, dall’ambiente marino al deserto.

Lo scorso agosto c’è stato un primo esperimento di crociera ricreativa in Arabia Saudita lungo il Mar Rosso: una crociera di lusso a bordo della nave Silver Spirit, di Silversea, che è stata noleggiata dall’operatore Red Sea Spirit per itinerari dal porto di King Abdullah verso le attrazioni di Yanbu, Ras Abyadh, Neom e Magna, destinati al mercato domestico.