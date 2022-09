L’Arabia Saudita prima nel G20 per crescita turistica

Crescita a tre cifre per il turismo in Arabia Saudita, che grazie ai notevoli investimenti ed alla strategia scelta per affrontare la crisi pandemica, oggi ha recuperato e migliorato in maniera importante i numeri del 2019. Secondo il Barometro dell’Unwto, il turismo internazionale nel Paese è aumentato del +121% rispetto a prima del Covid, in un momento in cui su scala globale il settore è tornato a quasi il 60% dei livelli pre pandemia.

Un risultato straordinario, ottenuto grazie agli investimenti fatti, alla risposta rapida alla pandemia in termini di immunizzazione e quindi riapertura, alle numerose misure governative prese per supportare le aziende e i lavoratori del settore.

Una strategia che guarda con fiducia al futuro, grazie a Vision 2030, il piano di trasformazione del Paese che, per quanto riguarda il turismo, prevede di arrivare a generare per quella data il 10% del Pil e creare un milione di posti di lavoro.

«Il riconoscimento dei traguardi dell’Arabia Saudita da parte del Barometro del Turismo dell’UNWTO è una pietra miliare della nostra straordinaria ripresa – ha dichiarato Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo dell’Arabia Saudita e presidente del cda di Saudi Tourism Authority – L’Arabia Saudita ha aperto al mondo nel settembre 2019 e attraverso un impegno continuo, abbiamo fatto progressi incredibili orientati alla realizzazione degli obiettivi che ci siamo dati per il turismo nel quadro della nostra ambiziosa Vision 2030. Ci stiamo dedicando a un futuro del turismo che sia sostenibile, e oggi sono orgoglioso della posizione che l’Arabia Saudita si è guadagnata divenendo la destinazione turistica con la crescita più rapida tra tutti i Paesi del G20».