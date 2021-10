L’Arabia Saudita ospiterà il Global Summit 2022 del Wttc













Si terrà a Riyad in Arabia Saudita il Global Summit 2022 del World Travel & Tourism Council (Wttc), alla fine dell’anno e seguirà l’atteso Global Summit che si svolgerà a Manila dal 14 al 16 marzo 2022. Saranno due, quindi, gli eventi del prossimo anno del Wttc, uno a inizio anno nel Sud est asiatico e l’altro a fine anno nella Penisola Arabica.

Il Global Summit annuale del Wttc è tra i forum sui temi di viaggi e turismo più influente al mondo e l’Arabia Saudita, in quest’ultimo periodo, ha guidato un nuovo approccio globale alla “riprogettazione del turismo” ed al vertice a Riyadh, secondo quanto espresso dai vertici Wttc e dal governo saudita, si vuole convogliare i leader del settore con i principali rappresentanti del governo per guidare il sostegno alla ripresa in corso del settore, orientandolo verso un futuro più sicuro, resiliente, inclusivo e sostenibile.

Infatti, parlando di “future investment initiative”, file rouge del global summit di fine anno, Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, ha sottolineato: «Fin dall’inizio, quando la pandemia ha portato i viaggi internazionali a un punto morto quasi completo, e da subito l’Arabia Saudita ha mostrato il suo totale impegno nel nostro settore, assicurandosi di rimanere in prima linea nell’agenda globale. È stato un impegno determinante nel guidare la ripresa di un settore che è fondamentale per le economie, i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza in tutto il mondo. Per questo vogliamo riconoscere i loro incredibili sforzi portando l’anno prossimo il settore dei viaggi e del turismo globale nel Regno saudita».

Soddisfatto per questo risultato Sua Eccellenza Al Khateeb, ministro del Turismo per l’Arabia Saudita, che ha dichiarato: «Accolgo con favore la decisione di scegliere l’Arabia Saudita come paese ospitante per il prossimo Wttc Global Summit nel 2022. Questo è un forum fondamentale per il settore privato e il governo per riunirsi per ridisegnare il turismo per il futuro, ed è fantastico tenere questo evento nel Regno. Questo è il riconoscimento della leadership saudita per aiutare il settore turistico globale a riprendersi e, soprattutto, a diventare più sostenibile. Non vedo l’ora di dare il benvenuto a tutti i membri del Wttc il prossimo anno».