L’Arabia Saudita è premier partner di Wtm 2021













Proseguono gli investimenti turistici a livello globale dell’Arabia Saudita con l’annuncio che il Paese sarà il premier partner del Wtm London 2021 – fiera che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine come media partner ufficiale – che si svolgerà in presenza dall’1 al 3 novembre e in versione virtuale l’8 e 9 novembre. Il Paese arabo, quindi, intensifica con le partnerhsip l’ambizione di raggiungere i 100 milioni di visitatori all’anno entro il 2030, secondo il piano Vision 2030.

Per Fahd Hamidaddin, ceo di Saudi Tourism Authority, «con la nostra più grande delegazione di partner, progetti e rappresentanti delle destinazioni fino ad oggi, la nostra presenza al Wtm di Londra di quest’anno è significativa nel posizionare l’Arabia Saudita come una delle più nuove destinazioni leisure al mondo per i principali attori internazionali del settore. L’offerta turistica dell’Arabia Saudita è unica, diversificata e sconosciuta e non vediamo l’ora di accogliere i visitatori a Londra con l’ospitalità per cui siamo conosciuti».

La delegazione saudita al Wtm di Londra promuoverà la cultura, il patrimonio e le opportunità di turismo d’avventura del Paese. Al padiglione, gli ospiti e i visitatori della fiera avranno l’opportunità di esplorare l’offerta di destinazioni saudite, in un viaggio interattivo attraverso paesaggi desertici e verdi vallate, antichi siti archeologici e le meraviglie del Mar Rosso.

L’Arabia Saudita ha aperto le porte ai turisti internazionali nel settembre 2019 con il lancio del servizio di visto elettronico. Dopo la chiusura delle frontiere all’inizio del 2020 a casua della pandemia, Saudi Tourism ha lanciato la sua prima campagna turistica nazionale che ha visto milioni di residenti e cittadini viaggiare negli angoli più suggestivi del Paese: molti di loro erano soliti viaggiare all’estero per le vacanze e hanno avuto l’occasione di conoscere le bellezze del loro Paese per la prima volta.

Dallo scorso agosto, però, l’Arabia Saudita ha riaperto i suoi confini e ha iniziato a riaccogliere i turisti internazionali. Operatori come Abercrombie & Kent ed Explore hanno preparato i loro programmi in Arabia, mentre Msc Crociere ed Emerald Cruises inaugureranno i primi itinerari di crociera.

«Wtm London è lieta di accogliere l’Arabia Saudita come premier partner per il 2021. Questo ruolo offre all’Arabia un’opportunità senza precedenti di promuovere i suoi prodotti turistici tra i principali buyer e media di tutto il mondo. L’Arabia Saudita sta cercando di diventare un attore chiave nel mercato del turismo internazionale in brevissimo tempo, quindi il suo status di premier partner può aiutare ad accelerare il processo», ha dichiarato il senior director di Wtm London, Simon Press.