L’Arabia Saudita avanza nel travel. E Alula sbarca sui tv Samsung













Prosegue senza sosta la promozione dell’Arabia Saudita a livello globale come nuovo player e destinazione turistica che unisce offerta culturale, spiagge e mare, strutture di lusso e natura, come dal programma Vision 2030 varato dal governo del Paese. Il Regno Saudita, quindi, si candida sempre più come la next big thing del turismo nel post-Covid.

Uno degli asset di maggior focus della promozione del Paese è da sempre Alula – patrimonio storico e culturale di rilievo mondiale (sito Unesco) – che è appena stato inserito nella linea globale di Tv Samsung 2021 nel contesto di un accordo tra Samsung e la Royal Commission for AlUla (Rcu).

Hegra, il sito patrimonio Mondiale Unesco di Alula, la stazione abbandonata dell’antica ferrovia Hijaz, la Old Town di Alula e la formazione rocciosa dell’area di Jabal AlFil denominata Elephant Rock sono stati inseriti, infatti, nella nuova app dei Tv Samsung, Ambient 2021, con cinque grafiche e quattro cinemagrafie che sono ora in mostra in modalità demo presso 20.000 punti vendita in 62 Paesi del mondo.

Milioni di persone in tutto il mondo che possiedono uno smartphone Samsung Galaxy, avranno quindi la possibilità di impostare come sfondo uno dei tanti e incantevoli paesaggi del deserto di Alula, compresi i panorami aerei della rigogliosa oasi che si estende per 20 Km e dei monumenti nabatei. L’accordo è parte integrante di un’ampia collaborazione in corso con Samsung che include un concorso fotografico lanciato da influencer Samsung che, nel corso di quest’estate, visiteranno Alula per scattare fotografie utilizzando l’obiettivo #withGalaxy di Samsung.

Data la ripresa dei viaggi in tutto il mondo nel 2021, Phillip Jones, chief management and marketing officer di Rcu, sostiene che il momento sia perfetto: «Essendo ancora una destinazione inesplorata per la maggior parte delle persone del mondo, Alula otterrà un’esposizione senza precedenti grazie alle iniziative che stiamo intraprendendo con Samsung. Sappiamo che le persone hanno voglia di viaggiare e siamo consapevoli anche del fatto che, essendo una destinazione nuova e sorprendente, dotata di vasti spazi aperti e un ricco patrimonio storico e culturale, Alula sarà una prospettiva stimolante per molti. Siamo entusiasti di lavorare con un brand così innovativo e speriamo di continuare a sviluppare idee interessanti che connettono il passato di Alula con il futuro della tecnologia».

Per Hyung Bin Joo, managing director di Samsung Arabia Saudita, «Alula, che ricopre una posizione di primo piano nella Vision 2030 dell’Arabia Saudita, è una destinazione dotata di paesaggi affascinanti e un patrimonio culturale con radici profonde. La collaborazione di Samsung con Alula permette ai nostri clienti in tutto il mondo di #experienceAlUla, la pietra preziosa nascosta dell’Arabia Saudita, sui nostri ultimi Tv Samsung con Ambient Mode».