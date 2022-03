L’Arabia Saudita apre tutto: stop a tamponi e green pass













Stop ai certificati di vaccinazione e ai tamponi Covid per i turisti che entreranno in Arabia Saudita. Il Regno mediorientale spalanca le porte ai viaggiatori di tutto il mondo rimuovendo di fatto tutte le norme anti Covid per l’ingresso nel Paese con effetto immediato. L’Arabia Saudita ha anche annunciato, infatti, la rimozione della quarantena e il ban per chi proviene dai Paesi inseriti nella “red list”.

Secondo quanto riporta il portale specializzato TravelMole, inoltre, sono revocate le misure di distanziamento sociale in tutto il Paese, compresa la Mecca e Medina; mentre rimarrà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso.

IPer semplificare l’accesso al Paese, infine, l’Arabia Saudita includerà nelle tariffe per ottenere il visto d’ingresso anche una quota per l’assicurazione medica Covid-19.

«Accogliamo con gioia la decisione del governo centrale, che mira a proteggere la vita delle persone e il loro sostegno economico, ma allo stesso tempo apre le porte ai viaggiatori da tutto il mondo – ha sottolineato Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo dell’Arabia Saudita a Breaking Travel News – Torniamo a norme di apertura pari a quelle pre-pandemia grazie all’ambizioso programma di vaccinazione del nostro Paese».