Lapponia svedese con volo speciale nell’inverno di Giver

Pronta la nuova programmazione in Lapponia svedese con volo speciale per Giver Viaggi e Crociere. In concomitanza con le partenze per il Mondo di Babbo Natale (5, 8, 27, 30 dicembre 2022 e 2 e 5 gennaio 2023), con il volo diretto da Milano Malpensa per Rovaniemi, il t.o. propone due esperienze di viaggio nell’Haparanda Stadshotellet di Haparanda e nell’Arctic Mansion Filipsborg di Kalix per la prossima stagione 2022-2023.

Entrambe saranno campo base per vivere l’inverno artico in Lapponia e dedicarsi all’avvistamento dell’aurora boreale, con una scelta di attività ed escursioni, tra cui la navigazione in rompighiaccio nel golfo di Botnia.

Haparanda, località di confine, si trova nella parte svedese della regione ma condivide un unico municipio con la città di Tornio, che invece si trova in Finlandia. Una distanza di 3 chilometri che idealmente aumenta con la differenza di fuso orario tra le due cittadine. La Finlandia è infatti un’ora avanti rispetto alla Svezia e quindi anche rispetto ad Haparanda.

Questa differenza fa sì che a Capodanno (partenza 30 dicembre-2 gennaio), si possa festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo ben due volte, prima in Finlandia e poi in Svezia. I passeggeri soggiorneranno all’Haparanda Stadshotell, un hotel storico situato proprio nel cuore di Haparanda, che conserva intatta l’atmosfera dei primi del ‘900, quando rappresentava l’ultima opportunità di sosta prima di varcare il confine russo.

Anche la cittadina di Kalix si trova in territorio svedese ma a breve distanza dal confine finlandese. Durante il loro soggiorno in Lapponia i passeggeri saranno ospitati all’Arctic Mansion Filipsborg, un 4 stelle hotel storico situato in prossimità del fiume Kalix e vicino al Golfo di Botnia.

La programmazione Lapponia svedese 2022-2023 prevede il volo speciale diretto Giver da Milano Malpensa per Rovaniemi. Inoltre, per venire incontro alle tante richieste delle agenzie e dei clienti del Centro-Sud, per la sola partenza del weekend dell’Immacolata – 8-11 dicembre – Giver inaugura da quest’anno un volo diretto per Rovaniemi anche da Roma Fiumicino. Per agevolare la partenza o il ritorno ai passeggeri residenti fuori Milano, Giver offre un pernottamento gratuito a Milano Malpensa, inclusa prima colazione, per passeggeri residenti ad oltre 250 km dall’aeroporto.