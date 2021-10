L’appello di Assoviaggi: «Più ristori ad agenzie e t.o.»

Rebecchi, poi, insiste: «Servono subito interventi immediati, dalla proroga urgente degli ammortizzatori sociali – introdotti dal precedente governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria – almeno fino a giugno 2022, insieme a crediti d’imposta rinnovati per le imprese del comparto per evitare nuove chiusure e licenziamenti».

Infine,conclude Rebecchi, «auspichiamo che, quanto prima in consiglio dei ministri, dopo il primo segnale positivo ricevuto sui corridoi turistici Covid-free, si prosegua verso la rapida riapertura complessiva delle mete extra Ue dove è possibile da subito viaggiare in sicurezza, come previsto in altri paesi dell’Unione Europea».