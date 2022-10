L’appello di A4E: “Basta caos voli in Europa”

L’associazione dei vettori continentali Airlines for Europe (A4E) invia un appello all’intera industria del trasporto aereo europeo con l’obiettivo di operare congiuntamente affinché non si ripeta il caos voli che è accaduto quest’estate. Il managing director dell’associazione, Thomas Reynaert – intervenuto oggi alla conferenza di Eurocontrol “Where to Next for European Aviation?” è ritornato sulle sfide che interessano l’intero settore aviation: dalla carenza di personale negli aeroporti alla lentezza dei controlli fino agli scioperi dei controllori di volo.

Secondo A4E i vettori dipendono fortemente da un’infrastruttura complessa che non è riuscita a funzionare come dovrebbe. Di particolare preoccupazione sono, quindi, le richieste continue e a breve preavviso da parte di alcuni importanti aeroporti europei di ridurre la capacità a causa della loro incapacità di far fronte al rapido aumento della domanda. «Abbiamo bisogno di un approccio congiunto che garantisca a tutti noi dell’industria aeronautica europea di lavorare il più strettamente possibile per evitare riduzioni di capacità, soprattutto con breve preavviso – ha rimarcato il manager – Ci aspettiamo che tutti continuino a impegnarsi in modo positivo e proattivo per garantire che non si ripeta il caos dell’estate 2022».

«Le compagnie aeree dipendono da una serie di servizi per portare i passeggeri da un punto A al punto B nel giusto tempo. Troppo spesso durante l’estate, però, le compagnie hanno dovuto fronteggiare l’insorgere di numerosi ostacoli: le falle organizzative degli aeroporti, il personale insufficiente a terra e gli scioperi dei controllori di volo. Spesso questi problemi si presentano con un preavviso molto breve, rendendo difficile l’adattamento per le compagnie aeree», ha ricordato Reynaert.