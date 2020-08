L’appello delle compagnie aeree: “Misure omogenee in Europa”

Tutte insieme per sollecitare la necessità di un approccio coerente alle restrizioni di viaggio. Le compagnie aeree e le associazioni aeroportuali europee hanno scritto ai primi ministri, ministri dei trasporti, della sanità e degli affari interni in tutta l’Unione europea, Schengen e il Regno Unito, esprimendo profonde preoccupazioni per la loro incapacità di attuare misure omogenee alla mobilità.

La lettera, inviata congiuntamente da Aci Europe, A4E e Iata critica fortemente l’introduzione di nuove restrizioni relative a a Paesi specifici. Molte di queste restrizioni, affermano le organizzazioni, sono incompatibili con i principi stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

“Nonostante le ripetute richieste di un approccio scientifico, armonizzato e coordinato alle nuove restrizioni – si legge nella missiva – sono emersi diversi approcci nazionali. Alcune di queste misure nazionali unilaterali sono contrarie alla guida di esperti e danneggiano ulteriormente la fiducia dei consumatori. Inoltre, l’imposizione di tali restrizioni non tiene conto di altre opzioni che i governi devono proteggere i loro cittadini, come i sistemi efficaci di tracciabilità”.

Per questo motivo, le associazioni affermano che occorre rinnovare urgentemente gli sforzi per raggiungere una serie di obiettivi: coordinare e allineare efficacemente le risposte all’evolversi della situazione epidemiologica a livello dell’Ue e in stretta cooperazione con il Regno Unito; rafforzare il principio delle misure proporzionate e basate sul rischio, localizzare le restrizioni e non imporre divieti generali tra Paesi; garantire l’interoperabilità delle app di tracciamento dei contatti, poiché nessuna delle app esistenti è interoperabile; attuare in modo armonico i protocolli Easa/Ecdc e Icao per la sicurezza aerea nel settore dell’aviazione.