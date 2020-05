L’appello dei vettori europei:

«Viaggi senza restrizioni in tutta l’Ue»

No ai corridoi e ai trattati bilaterali per la riapertura dei confini all’interno dell’Unione Europea. Per Airlines for Europe, l’associazione con sede a Bruxelles che riunisce tutti i più importanti vettori a livello continentale, in questa Fase 2 l’obiettivo dei Paesi membri deve invece essere quello di reintrodurre al più presto la libertà di movimento dei propri cittadini, attraverso una serie di decisioni coordinate.

“Le nazioni europee devono mettere in campo tutte le misure sanitarie necessarie per evitare il ritorno delle quarantene, che sono fortemente penalizzanti per i viaggiatori e l’industria del turismo europea”, si legge in una nota. Per questo motivo, A4E si dice d’accordo con le linee guida a cui si recentemente ispirata la Commissione europea, secondo cui la libera circolazione delle persone e delle merci all’interno dell’Unione europea deve essere reintrodotta senza discriminazioni tra un Paese e l’altro.

«Le vacanze estive sono alle porte, i viaggiatori europei devono avere assicurazioni che potranno viaggiare senza restrizioni per poter volare e prenotare senza paure», ha commentato Thomas Reynaert, managing director di Airlines for Europe.