L’Antica Roma e Phuket Beach arrivano a Cinecittà World

Non solo attrazioni e giochi che strizzano l’occhio al cinema. Ma anche un lungo fiume dalle acque cristalline, montagne innevate dove provare a lanciarsi con il bob, un parco ad hoc dove correre sulle bighe e vivere come uno dei gladiatori dell’Antica Roma, e perfino una spiaggia di sabbia bianchissima, Phuket Beach, che promette di regalare agli ospiti le emozioni provate sulla famosa isola thai conosciuta come la “Perla delle Andamane”.

Cinecittà World cresce e presenta il suo nuovo piano di sviluppo che, nei prossimi tre anni, prevede il completamento del parco dei grandi film e della tv, l’apertura di due nuove aree a tema, l’Acqua World e il Roma World ed esperienze digital drive.

«Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita del 360% e siamo passati dal 30° al 4° parco di divertimenti in Italia – spiega l’ad Stefano Cigarini – Le grandi crisi, come questa del Covid-19, possono e devono essere occasioni in cui rompere gli schemi, innovare e migliorare l’esperienza dell’ospite. Per questo abbiamo sviluppato una piattaforma tecnologica con cui il cellulare diventa il telecomando della giornata al parco, che permette di interagire con le attrazioni e fare acquisti online».

Oggi Cinecittà World conta, su oltre 30 ettari, 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno. A breve, lo spazio dedicato al cinema e tv, verrà affiancato da altri due parchi a tema per arricchire l’offerta.

Il primo sarà il Roma World, con apertura prevista dal 3 Luglio, che promette un salto indietro nel tempo per far rivivere agli ospiti un giorno da antico romano. I visitatori potranno vestirsi, mangiare e dormire proprio come ai tempi dei romani, giocare ai gladiatori, correre sulle bighe di Ben Hur o dormire in un accampamento.

Il secondo progetto si chiamerà Aqua World, e sarà il nuovo parco acquatico di Cinecittà World. Accanto all’attuale Cinepiscina, troverà posto il fiume Paradiso, lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini.

La sabbia bianchissima sarà quella invece di Phuket Beach che, grazie a un accordo con l’Ente del turismo Thailandese, offrirà uno spazio relax dove godersi natura e sole. A partire dal 2021, inoltre, è prevista un’area selfie dove poter scattare foto a bordo del tuk tuk, il pittoresco taxi a tre ruote, o della long tail boat, la barca thai a coda lunga, mentre all’interno di una pagoda in legno teak sarà possibile provare il vero massaggio thai, riconosciuto anche come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Gli ospiti troveranno anche un punto informativo dedicato al “Paese dei sorrisi” dove ottenere informazioni di carattere turistico per programmare al meglio la loro vacanza.

Tra le altre novità in programma: il nuovo Regno del Ghiaccio, a ingresso gratuito, dove sfidarsi sulla pista da bob, giocare sulla neve o pattinare e godersi una vacanza in montagna restando in città, tre nuove sale dell’Horror House, dedicate a Saw e Hannibal Lecter, mentre restano confermati i punti forti storici come Altair, la montagna russa con 10 inversioni, il coaster indoor Inferno, Aktium, la montagna russa acquatica, l’Immersive tunnel Jurassic War – La battaglia dei Dinosauri, la torre di caduta Indiana Adventure, la realtà virtuale di Assassin’s Creed e il cinema interattivo in 6d In-Cubo.

Il parco è collegato a Roma (Metro Eur Palasport) da un servizio giornaliero di bus navetta.