L’anno della Tunisia per Nicolaus: debutto di Turchese e Raro













Tanta, tantissima, Tunisia nel 2022 del Gruppo Nicolaus con il debutto sulla destinazione dei brand Turchese e Raro, che vanno ad affiancarsi ai già presenti Valtur e Nicolaus Club.

Meta-chiave nel Mediterraneo, oltre alla bellezza del mare, ha tra i suoi asset il grande serbatoio di letti in strutture di buona qualità a costi competitivi e la vicinanza al nostro Paese. Attiva, in questo senso, la partnership con la compagnia Nouvelair per i voli su Djerba e Monastir dagli aeroporti di Malpensa, Verona, Roma, Napoli e Bari, oltre ai voli di linea su Tunisi.

Una serie di plus per cui il Gruppo di Ostuni guidato dai fratelli Pagliara, che aveva preannunciato con tempismo la sua riapertura, ha deciso di investire molte risorse in Tunisia in vista dei mini ponti primaverili.

«È una destinazione che torna finalmente dopo due anni e permette al mercato di disporre di un grande numero di proposte dal rapporto qualità/prezzo pressoché unico», commenta Gaetano Stea, direttore prodotto, che ribadisce il nuovo approccio di Nicolaus: «Abbiamo pensato globalmente come Gruppo, costruendo un’offerta sinergica tra tutti i brand. È un ulteriore valore aggiunto per intercettare tutti i segmenti di clientela e rispondere efficacemente alle necessità della distribuzione».

Fulcro dalla programmazione il Valtur Djerba Golf Resort & Spa con le sue 275 camere, la cucina italiana e l’eccellenza di servizi, frutto anche delle recenti opere di ristrutturazione di stanze e aree comuni.

Sempre a Djerba c’è il Nicolaus Club Helios Beach, struttura perfetta per le famiglie grazie alla tipologia delle sistemazioni, caratterizzate da ampie metrature adatte a nuclei numerosi, e dei servizi che includono anche un parco acquatico.

New entry, nella zona di Hammamet nord, è invece il Nicolaus Club Delfino Beach, sport resort dalle tariffe competitive.

Di rilievo l’arrivo del Turchese con il Paradise & Friends Occidental Sousse Marhaba, nell’omonima località, commercializzato grazie alla collaborazione siglata con la catena Barceló. Ma sotto lo stesso brand, informa l’azienda, sono disponibili almeno altri 15 prodotti, ben diversificati tra loro.

Debutta in Tunisia anche il raffinato Raro, con la sua offerta up level tra cui l’Hotel Marriott Pearl di Sousse e il resort Seabel Alhambra Beach Golf & Spa Port el Kantaoui.

«La completezza derivante dall’integrazione tra tutti i nostri brand è un asset forte anche per il piano trasporti che ci permette di proporre svariate tipologie di prodotto pacchettizzato a condizioni sempre ottime», conclude Emmer Guerra, responsabile prodotto estero del Gruppo.