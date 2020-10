L’Andalusia sarà il premier partner di Wtm Virtual 2020

Sarà l’Andalusia il Premier Partner di Wtm Virtual, la manifestazione online che dal 9 all’11 novembre sostituirà l’edizione 202 di Wtm Londra. L’accordo di sponsorizzazione, fa sapere una comunicazione di Reed Exhibitions, fa parte di una campagna di marketing internazionale di quasi 9 milioni di euro che la regione spagnola ha ideato e che vede come “ambasciatore” delal destinazione l’attore andaluso Antonio Banderas.

Oltre al suo status di Premier Partner, l’ente turistico della regione supporterà 40 co-espositori andalusi che parteciperanno all’appuntamento online. Il governo regionale dell’Andalusia, infatti, ha stanziato fino ad oggi 300 milioni di euro per aiutare il suo settore turistico a riprendersi, adottando una serie di misure per rendere i ristoranti, gli alloggi e altre strutture alberghiere sicure per i visitatori.

«Questo accordo con Wtm Virtual ci permette di mettere in mostra le varie attrazioni dell’Andalusia e le nostre nuove misure di sicurezza per il settore dei viaggi internazionali e i media», ha detto Juan Marín, ministro del turismo e vicepresidente del governo regionale. L’esecutivo andaluso, inoltre, ha annunciato di stare lavorando con gli operatori turistici regionali per introdurre politiche rigorose e un “timbro di sicurezza” per tutte le strutture Covid-free.

A Wtm Virtual, l’Ente turistico utilizzerà il suo status di Premier Partner per promuovere il nuovo slogan internazionale della campagna – Se ami viaggiare, adorerai l’Andalusia – oltre a essere protagonista di un briefing sulla destinazione che si terrà lunedì 9 novembre alle 13.00.