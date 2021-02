Land of Fashion sigla una partnership con Tui e Musement













La ripartenza, per Land of Fashion, passa anche da importanti partnership siglate con due big player del settore turistico: Musement, startup italiana che permette di personalizzare i propri viaggi includendo attività come shopping, tour guidati, esperienze esclusive, e Tui, il gigante tedesco dei viaggi e del turismo a livello mondiale, che di fatto ingloba nel suo portfolio di attività quella di Musement.

«Il futuro del mercato turistico ruota anche intorno allo shopping tourism – afferma Federico Fava, chief operation officer di Hubsolute, agenzia che gestisce le attività di sales, marketing e pr per Land of Fashion – Ecco perché abbiamo concentrato i nostri sforzi, passati e recenti, nel prendere accordi con realtà come Musement e Tui, per garantire la presenza di Land of Fashion in pacchetti dedicati non solo allo shopping, ma a tutte quelle eccellenze che i Vìvillage racchiudono al loro interno: servizi complementari, eventi, scoperta del territorio».

Parola d’ordine di queste partnership è il servizio su misura, un must-have per i viaggiatori, sempre più alla ricerca di viaggi tailor made, ricchi anche di suggerimenti e consigli, con un occhio di riguardo allo shopping. Ecco dunque che sui siti di Musement e Tui il viaggiatore può scegliere tra Mantova, Franciacorta, Palmanova, Valdichiana o Puglia Village e acquistare un voucher che comprende, a prezzo concorrenziale, una gift card (a scelta, da 25 a 100 euro) che dà diritto a sconti esclusivi nei negozi e una colazione o un aperitivo per due persone all’interno del village selezionato.

In caso di cancellazione, fino a un giorno prima della data prevista di arrivo, entrambe le piattaforme garantiscono il rimborso totale del costo sostenuto.