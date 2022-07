Land of Fashion riparte da eventi, saldi e nuovi shop













È il mese di maggio a segnare la versa ripresa dei cinque village Land of Fashion, che ha chiuso con numeri addirittura superiori rispetto al medesimo slot temporale pre-pandemia e ha messo il piede sull’acceleratore tra eventi, saldi e nuove aperture.

«Le strategie messe in atto in questo primo semestre del 2022 hanno focalizzato l’attenzione alla promozione dei cinque village verso il segmento del turismo individuale, piuttosto che del solo turismo organizzato, che ancora deve riprendersi pienamente. Questo parziale spostamento di focus e l’allargamento delle prospettive ci ha permesso di riportare in equilibrio i flussi turistici. Ci possiamo, quindi, ritenere soddisfatti dell’andamento attuale», sostiene Luca Zaccomer, marketing director dei 5 village.

Il trend del momento è caratterizzato da una clientela più consapevole che visita i village per fare acquisti mirati e preventivati; sa cosa vuole, compra di più e spende cifre significative.

Proprio per fornire un’esperienza di shopping sempre all’altezza delle aspettative della propria clientela, i village di Land of Fashion hanno inaugurato, in questi mesi, diversi nuovi store come, per esempio, Grom, Havaianas, Melluso, Antica Sartoria Positano e Starbucks.

A incidere sull’incremento dei flussi di consumatori un ruolo fondamentale è stato giocato sicuramente dalla ripresa dell’organizzazione di momenti di intrattenimento, happening, mostre. Sebbene si tratti di eventi di nicchia dedicati a target più ridotti, lontani da quelli che un tempo coinvolgevano masse di spettatori, tuttavia le attività collaterali forniscono quel valore aggiunto che incentiva i consumer non solo a visitare i village, ma anche a spenderci più tempo rispetto al solo momento di shopping.

Un esempio su tutti è la mostra ad ingresso gratuito “Women: un mondo in cambiamento” del National Geographic, che è stata prorogata fino al 3 luglio in tre dei cinque village, proprio per l’enorme interesse suscitato e per i flussi di visitatori registrati.

Particolarmente vincente poi, è l’iniziativa ora in essere nel Palmanova Village: facendo acquisti per almeno 200 euro e un massimo di tre scontrini, il village regala ai propri clienti un coupon nominativo che consente di ritirare due biglietti gratuiti per il concerto del proprio artista preferito.