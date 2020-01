Land of Fashion, partnership con la piattaforma Bidroom

Un 2020 all’insegna delle novità per Land of Fashion che annuncia, la partnership annuale intrapresa con Bidroom, piattaforma di prenotazioni di hotel online che offre ai propri iscritti tariffe di mercato su oltre 120mila hotel in 127 paesi, Italia compresa.

Il sodalizio tra i due player consentirà ai clienti fidelizzati di Land of Fashion (in possesso della One Day card o della Village card) di ottenere un anno di iscrizione e accesso gratuito alla piattaforma Bidroom. I possessori delle due carte potranno beneficiare delle migliori tariffe online risparmiando fino al 25%.

La Village card, riservata ai clienti italiani e richiedibile gratuitamente presso i punti informativi di ogni outlet, permette di usufruire di numerosi altri benefit come sconti extra sui prezzi esposti e in ristoranti e bar convenzionati (anche fuori dagli outlet), tariffe scontate su terme, musei e molto altro ancora.

Per tutti i clienti Land of Fashion, non in possesso della One Day o della Village card, Bidroom offre un promocode che applica uno sconto del 50% sulla tariffa annuale di iscrizione ottenibile presso tutti gli infopoint presenti negli outlet Land of Fashion.

Infine, i membri della piattaforma Bidroom beneficeranno di un ulteriore sconto del 10% (oltre a quelli già applicati, che arrivano fino a -70% sui prezzi di listino) in tutte le boutique Land of Fashion e saranno omaggiati con un aperitivo o una colazione per due persone.