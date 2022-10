Land of Fashion lancia il contest per gift card e voli con Air France-Klm

Arriva una nuova iniziativa all’interno della collaborazione tra Land of Fashion e Air France-Klm. Il Gruppo di shopping village lancia il concorso “In vacanza con Land of Fashion” che coinvolge, in contemporanea, tutti i cinque centri in Italia: da lunedì 3 a domenica 16 ottobre i clienti hanno l’opportunità di vincere viaggi per due persone offerti da Klm, oltre a gift card da spendere nelle boutique delle destinazioni dello shopping.

Il concorso prevede l’estrazione finale di cinque weekend per due persone ad Amsterdam e, come premio finale, un viaggio per due persone a New York, dove i vincitori potranno provare la nuova Klm Premium Comfort.

In palio ci sono anche centinaia di gift card da 50 e 100 euro da spendere nelle 600 boutique degli shopping village. Per partecipare occorre essere in possesso della Village Card, che si ottiene tramite iscrizione gratuita presso gli Info Point dei Village, ed effettuare un acquisto minimo a partire da 80 euro.

Al momento del pagamento, la Village Card verrà scansionata dai lettori ottici presenti nei negozi e i clienti scopriranno se hanno vinto. Per ritirare le gift card, il cliente dovrà presentarsi all’Info Point del Village con lo scontrino fiscale che attesta la vincita, dal 1 novembre al 15 novembre 2022. Per quanto riguarda l’estrazione finale dei viaggi, invece, questa sarà gestita in modo automatico dal sistema, con la selezione dei vincitori, scelti a caso, tra tutte le giocate avvenute nel periodo di concorso.

Luca Zaccomer, marketing director di Land of Fashion, commenta: «Con l’ingresso, a inizio anno, dei nostri Village nel programma fedeltà Flying Blue, abbiamo aperto alla clientela nuovi orizzonti, anche di viaggio, iniziativa che conferma l’attenzione costante che rivolgiamo nei confronti dei nostri clienti».

«Siamo lieti di potere continuare la nostra collaborazione con Land of Fashion ed orgogliosi di potere offrire il nuovo prodotto Klm Premium Comfort, migliorando l’esperienza di viaggio sui voli intercontinentali grazie al maggior comfort, spazio, privacy e più servizi rispetto alla Economy», aggiunge Lucia Impiccini, marketing director di Air France-Klm Italia.