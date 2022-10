Land of Fashion, guida gratuita per i gruppi italiani

Land of Fashion prende parte all’edizione 2022 di Ttg Travel Experience con focus trade allo stand 076 del Padiglione C5. Tra le news si ricorda il lancio della proposta pensata per i gruppi italiani in visita nei centri dello shopping che potranno usufruire di una guida turistica completamente gratuita che consentirà di partire alla scoperta del territorio con tour, a seconda del Village di riferimento, nelle città di Brescia (Capitale della Cultura 2023), Mantova, Palmanova, Cortona e Matera.

Lato posizionamento internazionale, inoltre, Land of Fashion continua a mantenere i contatti con i principali dmc e t.o.

«Le strategie sino ad oggi hanno focalizzato l’attenzione alla promozione sia nel segmento del turismo individuale, sia con una ripresa graduale, ma costante anche delle iniziative verso il turismo organizzato. Lo sdoppiamento parziale del nostro focus e l’allargamento delle prospettive ci ha consentito di riportare in equilibrio i flussi turistici. Siamo soddisfatti dell’andamento attuale», sostiene il marketing director Luca Zaccomer.