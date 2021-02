Land of Fashion, concorso per San Valentino e colonna sonora nei village













I village del gruppo Land of Fashion mantengono alta l’attenzione nei confronti della clientela con due novità per il mese di febbraio.

Da lunedì 1° febbraio è disponibile online la playlist “Dolce Vita” che segue il fil rouge comunicativo lanciato alcuni mesi fa dal brand. Sonorità selezionate da La Vale di Radio Deejay sono disponibili sulla piattaforma musicale online Spotify: una colonna sonora dedicata ai 5 village della collezione, da Franciacorta a Palmanova, da Mantova a Valdichiana, fino al Puglia Village.

Un progetto su base annuale pensato per i clienti Land of Fashion, alla ricerca delle ultime tendenze, siano esse di moda o musicali, oltre che un modo per rendere l’esperienza fashion nei village più personale e accattivante. La playlist, disponibile gratuitamente sulla piattaforma e sui canali social di Land of Fashion, sarà rinnovata ogni mese con 10 nuove canzoni.

Febbraio è anche il mese delle coppie: per San Valentino, oltre alla playlist dal nome “Ritorneremo a baciarci”, il gruppo Land of Fashion lancia un contest che regalerà a 5 vincitori per ogni Village una gift card del valore di 100 euro.

Per vincere, i partecipanti dovranno seguire i profili social di Land of Fashion. Su Facebook e Instagram dei 5 Village verranno postate alcune canzoni scelte da La Vale, selezionate per San Valentino. Gli utenti dovranno ripostare i contenuti sui propri profili social, aggiungendo la propria canzone preferita con l’hashtag #torneremoabaciarci. Tra tutti i partecipanti, ne saranno estratti cinque per ogni village.