L’ambasciata di Turchia sceglie The Gate per pr e ufficio stampa

L’Ambasciata di Turchia Ufficio Cultura e Informazioni affida a The Gate Communication le attività di pr e ufficio stampa per quel che riguarda la cultura e il turismo.

Un nuovo cliente dunque per il portfolio dell’agenzia guidata da Vincenzo Tomini Foresti che specializzato in ambito turistico avrà da adesso in poi l’obiettivo di promuovere e contribuire al rilancio della destinazione dopo l’inevitabile situazione d’emergenza causata dal Covid-19.

«Siamo davvero onorati di poter lavorare con un paese come la Turchia, importante crocevia tra est e ovest, da sempre attento a mantenere un legame solido con l’Italia a cominciare proprio dall’ambito culturale. Lavoreremo su più fronti attraverso pr coinvolgendo istituzioni pubbliche, realtà private ma anche i t.o. che trattano la destinazione. L’auspicio è che si possa sempre più far conoscere la Turchia e la sua cultura», ha dichiarato Foresti.

A seguire l’ufficio stampa e i canali social per The Gate Communication ci sarà Valerio Tavani con l’idea di raccontare anche in maniera proattiva la Turchia attraverso un lavoro costante che coinvolge le testate nazionali online e offline.

Si partirà dal dare certezze su come la Turchia è una destinazione sicura anti Covid-19 per poi focalizzarsi su percorsi archeologici e di trekking, cicloturismo, benessere, enogastronomia, itinerari della fede e altro. Inoltre il restyling del portale turistico della destinazione e i progetti speciali saranno gestiti da Donato Perri, responsabile anche dell’adv.