L’alta velocità sarà solo Frecciarossa: la svolta Trenitalia













Spariscono i Frecciabianca e i Frecciargento che diventano tutti Frecciarossa, segno dell’alta velocità “diffusa” a cui Trenitalia punta anche a livello di immagine. È questa una tra le principali novità annunciate nelle scorse ore alla Stazione Centrale di Milano dall’amministratore delegato della società del Gruppo Fs, Luigi Corradi, che nell’ambito dell’evento Trenitalia Summer Experience ha presentato anche la nuova livrea delle Frecce.

«Siamo molto orgogliosi del nuovo look del nostro treno rosso», ha detto l’ad in conferenza stampa, «anche perché è stato disegnato all’interno dell’azienda, non ci siamo rivolti all’esterno. Ma non è solo una questione di immagine. Far diventare Frecciarossa le attuali frecce bianche e argento significa anche portare in questi treni lo stesso comfort che ha contraddistinto l’alta velocità. Perché quelli che possono sembrare elementi accessori del viaggio, come il fatto di potere lavorare e rilassarsi o di potere prendere un caffè o un aperitivo».

RUOLO CHIAVE DELLE ADV. Rispondendo a una domanda de L’Agenzia di Viaggi Magazine, Corradi ha detto che il ruolo delle agenzie di viaggi è fondamentale nella promozione del treno e di un modo di far vacanza sostenibile e più semplice.

«Negli ultimi tempi», ha detto, «abbiamo visto invertire il rapporto di chi viaggia per lavoro rispetto a chi prende il treno per motivi personali. I passeggeri di tipo business erano il 60% fino a un paio d’anni fa. A mano a mano, abbiamo registrato un aumento della percentuale di chi ci sceglie per viaggi di piacere. E in questa scelta gli agenti hanno un ruolo strategico perché sono loro a potere spiegare i vantaggi di questo mezzo di trasporto, facendo capire come si integra perfettamente con i trasporti locali. Grazie agli accordi che abbiamo già concluso, riusciamo a raggiungere moltissime località dove il treno non arriva integrandoci con autobus e traghetti. Una rete intermodale che continueremo a incrementare perché si è rivelata una soluzione vincente».

Il nuovo orario estivo presenta una scelta molto ricca di destinazioni considerate minori, ma che sono importanti per chi va in vacanza. Quindi molte località di mare e anche borghi e destinazioni poco conosciute ma che sono state inserite in pacchetti vendute da Trenitalia e comprendono l’esperienza turistica completa.

SGUARDO ALL’ESTERO. A fronte della capillarità dei collegamenti in tutta la Penisola, Corradi ha parlato dell’importanza di uscire dai confini nazionali: «Il mio sogno è di arrivare ad avere una metropolitana d’Europa. Una rete ferroviaria unica che consenta ai cittadini di salire sul treno e raggiungere qualunque destinazione europea. Abbiamo già in corso colloqui per delle collaborazioni concrete con le ferrovie di Svizzera, Germania e Austria. Ma credo che la dimostrazione di come questa sia la strada da seguire ce l’abbia data il nostro treno Milano-Parigi. Un servizio che abbiamo avviato quasi in via sperimentale e che ha dato risultati superiori alle aspettative: oltre l’80% di occupazione media del treno. Una percentuale che nessun altro collegamento ferroviario riesce a raggiungere».