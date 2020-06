Lalli, Federturismo: «Subito il bonus ai lavoratori stagionali»

Federturismo accoglie con favore le dichiarazioni fatte dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, riguardo il decreto ad hoc sul bonus di 600 euro agli stagionali del turismo, esclusi dai provvedimenti del governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in quanto assunti con contratti a tempo determinato seppur lavorando come stagionali.

«Un paradosso – dichiara il neo presidente di Federturismo, Marina Lalli, che penalizzava ancora una volta i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali. L’attività turistica è per sua connotazione fortemente stagionale e in questo momento così critico dal punto di vista economico ci siamo battuti da subito affinché i lavoratori del comparto non venissero lasciati soli, ma al pari di tutti gli altri, ricevessero l’opportuno sostegno da parte del governo».

Era un intervento che Federturismo (e tutto il settore) chiedeva da mesi, visto che la maggior parte degli occupati non è stata assunta, «e ora attendiamo con fiducia che, come promesso, si lavori a una riforma degli ammortizzatori sociali che risponda alle esigenze di imprese e lavoratori», conclude Lalli.