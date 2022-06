Lago di Como, il debutto del brand lusso Musa













A Como, sulle sponde del lago, arriva Musa Lago di Como. Un nuovo brand luxury pensato per creare un’esperienza esclusiva e di classe, con un’offerta che comprende un boutique hotel 5* in posizione strategica per immergersi nell’atmosfera chic del lago, un fine dining restaurant, dove la moderna cucina italiana si fonde con sapori e cibi provenienti da tutto il mondo, un cocktail bar e una villa privata.

Musa è gestito da Robert Moretti e Matteo Corridori, due executive chef nati e cresciuti sul Lago di Como, sotto la supervisione e la guida della famiglia Gray, imprenditori da 37 anni nel settore del turismo. Dopo quasi 10 anni all’estero, Moretti e Corridori hanno deciso di portare passione, conoscenze ed esperienza acquisite nelle grandi cucine in giro per il mondo – come ad esempio il ristorante 3 stelle Michelin Hélène Darroze at the Connaught e il Bulgari Hotel di Dubai guidato da Niko Romito – nella cucina tipica locale.

Musa Hotel Lago Di Como si trova a Sala Comacina con vista panoramica sull’unica isola del lago. L’hotel conta 12 camere dallo stile moderno e pulito, per un’esperienza di relax tailor made con alta qualità dei servizi.

«Musa è per noi una sfida che siamo pronti ad accogliere con grande entusiasmo – affermano Robert Moretti e Matteo Corridori, executive director & chef di Musa – Siamo certi che questo nuovo brand, la filosofia e i valori che lo caratterizzano verranno riconosciuti e apprezzati: eccellenza culinaria, sofisticata ma accogliente ospitalità, integrità, rispetto ed etica e una particolare attenzione verso sostenibilità e ambiente. In tutto questo un ruolo fondamentale verrà svolto dal team che abbiamo selezionato: internazionale, giovane, preparato e soprattutto con una grande passione per il mondo dell’hospitality».