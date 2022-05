L’agenzia Valair Viaggi di Aosta diventa Gattinoni Travel Store













La storica agenzia Valair Viaggi di Aosta è entrata a far parte ufficialmente delle agenzie di proprietà del network Gattinoni Mondo di Vacanze diventando Gattinoni Travel Store di Aosta.

In città l’agenzia è il punto di riferimento per l’organizzazione di viaggi ed eventi. La ex Valair Viaggi – oltre a diventare la 32ª agernzia di proprietà del Gruppo Gattinoni – è conosciuta per essere la fondatrice del “Club del Viaggiator Curioso”, che da decenni propone le migliori esperienze di viaggio con partenza dalla Valle D’Aosta.

Il Gruppo Gattinoni ha acquisito il punto vendita nel 2018, ma il suo lancio è stato “un percorso irto di ostacoli burocratici poiché la società Valair era in liquidazione. Solo oggi, dopo più di quattro anni di affitto di ramo d’azienda in cui è stata data continuità alla gestione dell’agenzia, e dopo aver affrontato tutte le difficoltà della pandemia al fianco dei clienti, è stato possibile concludere l’acquisto”, sottolinea la nota del Gruppo.

«Finalmente possiamo annunciare che l’agenzia conosciuta come Valair Viaggi è ufficialmente un’agenzia Gattinoni Travel Store – ha detto Franco Gattinoni, presidente del Gruppo – Come le altre agenzie del gruppo, anche ad Aosta combineremo la professionalità di un grande team per offrire un prodotto sempre più completo e competitivo e la vicinanza al territorio. La professionalità ed esperienza delle persone che lavorano in agenzia sono il vero punto di forza di tutte le nostre agenzie e il travel store di Aosta manterrà queste caratteristiche. La crescita delle Travel Store Gattinoni procede in un’ottica di ampliamento che mira alla qualità, scegliendo realtà consolidate sul proprio territorio».