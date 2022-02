L’Agenzia di Viaggi media partner del Web Marketing Festival 2022













Si terrà dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini il Web Marketing Festival (Wmf) 2022, che vedrà per la prima volta L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner dell’evento ideato da Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group.

Dopo gli oltre 100 eventi e le 24mila presenze dell’edizione 2021, svoltasi in versione sia fisica che online, anche quest’anno durante la manifestazione si esploreranno i principali temi dell’innovazione sociale e digitale (grande protagonista sarà anche il metaverso), attraverso la formazione, il networking, una serie di show e intrattenimento in musica.

All’edizione 2022 del Web Marketing Festival si parlerà di tutte le ultime novità in ambito di sostenibilità, startup e scaleup, intelligenza artificiale, giornalismo e anche di gaming. Il tutto alla presenza di ospiti, speaker e partner internazionali, con iniziative specifiche come il World Startup Fest o il Maker&Tech District.

Il Wmf nasce da un’idea ambiziosa: creare uno strumento aperto, inclusivo e collettivo, dove l’evento nella sua totalità si costruisce grazie al contributo di ogni singola persona e realtà. L’impegno del festival si racchiude nel suo payoff: We Make Future, per un futuro all’insegna della formazione, dell’occupazione e dell’innovazione. Insieme a giovani, studenti, media, imprese e istituzioni, con cui il Wmf opera durante l’intero arco dell’anno, attraverso iniziative ed eventi in Italia e all’estero.