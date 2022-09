L’Africa Tourism Leadership Forum si terrà in Botswana dal 24 al 26 ottobre

Appuntamento a Gaborone, in Botswana, dal 24 al 26 ottobre prossimo per il quinto Africa Tourism Leadership Forum & Awards (Atlf). L’evento, che riunisce le maggiori associazioni e organizzazioni turistiche pubbliche e private del continente africano, ha lo scopo di dibattere e affrontare i maggiori temi legati allo sviluppo del settore turistico.

Uno dei temi centrali, inoltre, sarà quello di sbloccare e semplificare i cosiddetti “colli di bottiglia” dei viaggio intra-africani, in particolare in seguito alla riduzione dei viaggi di turisti extra-continentali in seguito alla restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19.

Atlf 2022 ospiterà, inoltre, una tavola rotonda delle più importanti aziende turistiche del settore privato con lo scopo di creare un’iniziativa di partenariato privato panafricano e orientata proprio alla promozione del viaggio intra-Africa.