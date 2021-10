L’aeroporto di Venezia diventa base di Ryanair e Wizz Air













Ryanair e Wizz Air annunciano contemporaneamente l’apertura della loro nuova base italiana all’aeroporto di Venezia Marco Polo.

Per Ryanair, tre nuovi Boeing 737 8-200 “Gamechanger”, che rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari insieme all’introduzione di 18 nuove rotte (24 in totale di cui 16 internazionali e 8 domestiche, tra cui Barcellona, Danzica, Helsinki, Lisbona e Stoccolma) migliorando la connettività nazionale e internazionale del capoluogo veneto verso 12 paesi europei dall’estate 2022. Saranno oltre 160 i voli settimanali in partenza e 100 i nuovi posti di lavoro diretti.

In Veneto, Ryanair ha già aperto quest’anno anche una base – con due aeromobili – a Treviso (con 48 rotte) e opera presso l’aeroporto di Verona dove oggi ha annunciato due nuove rotte per Porto e Palma dall’estate 2022. L’annuncio rafforza l’impegno della compagnia a supporto della ripresa del settore turistico del Veneto, con 86 rotte dall’estate 2022 a Venezia Marco Polo, Treviso e Verona.

Per Wizz Air, Venezia è la settima base italiana. Con due aeromobili Airbus A321neo e il lancio di quattro nuovi servizi nazionali e 12 destinazioni internazionali verso 9 paesi, il vettore Air continua a far crescere la sua offerta italiana. I due aerei supporteranno le operazioni di 16 rotte verso Cagliari, Napoli, Lamezia Terme, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, Fuerteventura, Tenerife, Palma di Maiorca, Tallinn, Londra Luton, Tel Aviv, Praga, Sharm el Sheikh.

Il network di Wizz Air su Venezia sosterrà il turismo locale, porterà più capitale alla regione e collegherà Venezia con tre nuove destinazioni, attualmente non servite, come Reykjavik, Tallinn e Fuerteventura. Wizz Air opera già 10 servizi dall’aeroporto Marco Polo di Venezia verso Catania, Tirana, Chisinau, Skopje, Bucarest, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, San Pietroburgo e Kyiv Zhulyany.