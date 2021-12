L’adv Falchetti responsabile turismo organizzato di Forza Italia













Significativo riconoscimento per Federica Falchetti, agente di viaggi di Roma, che è stata nominata responsabile nazionale turismo organizzato di Forza Italia.

L’incarico è scaturito da una consultazione avvenuta tra il Responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Forza Italia, il senatore Massimo Mallegni, e il coordinatore nazionale di Forza Italia.

«La dottoressa Falchetti, grazie alla sua esperienza e alla sua competenza, saprà dare un contributo preziosissimo in un settore, come quello del turismo organizzato, fondamentale per il nostro Paese – ha spiegato Mallegni – In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, condizionato dall’emergenza pandemica, la sua visione strategica e la conoscenza concreta dei problemi del comparto turistico saranno determinanti per individuare soluzioni ad ampio raggio e di lunga durata».

Da tempo impegnata, a livello politico, nella difesa della categoria degli agenti di viaggi, Falchetti era stata tra i candidati di Forza Italia alle recenti elezioni comunali nella capitale.