L’Acquario di Genova cambia le regole d’accesso













Niente più green pass – né rafforzato, né base – per accedere alle strutture AcquarioVillage, ovvero Acquario di Genova, Biosfera e Bigo.

Con la fine dello stato di emergenza stabilito dall’entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022 n.24, dal 1° aprile sono cambiate le regole sul green pass.

Rimane invece confermato l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche a partire dai 6 anni di età; inoltre il green pass base sarà necessario per consumare al tavolo al chiuso nei punti ristoro all’interno della struttura fino al 30 aprile.

L’Acquario si prepara ad accogliere il pubblico in occasione di Pasqua e dei ponti primaverili con esperienze edutainment per arricchire la visita al mondo sommerso.

Come il tour “Dietro le quinte” tutti i giorni, dal 14 al 25 aprile, con partenze alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30. L’esperienza, della durata di 50 minuti, permette di conoscere le attività necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali e tante curiosità. O la visita guidata esclusiva di dure ore “L’esperto con te”. Oppure l’esperienza “A tu per tu con i delfini” fruibile dai 5 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi animali; o ancora “A tu per tu con i pinguini”, speciale esperienza su prenotazione per gruppi monofamiliari di max 4 persone

Con la primavera riparte CrocierAcquario, per unire la visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale watching in mare aperto: un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos. Un biologo a bordo racconta al pubblico i segreti degli animali avvistati e illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare. La partenza è prevista ogni domenica dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13; l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

Per i giovanissimi, proseguono le Notti con gli squali.