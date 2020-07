L’accusa di Open Air Next Step: “Esclusi dal dl Rilancio”

Alla luce del decreto Rilancio e del suo iter di conversione in legge giunto alle battute finali, “il segmento relativo al turismo all’aria aperta e alcune sue istanze sono stati esclusi”. Parola di Open Air Next Step, progetto nato per volontà di Baia Holiday, Club del Sole, CrippaConcept, Human Company, Vacanze col cuore e Vacanze di Charme, con l’obiettivo di promuovere le vacanze open-air di livello premium.