Lab Travel divide il fondo perduto con i personal voyager

In seguito allo stanziamento del contributo a fondo perduto a favore di agenzie di viaggi e tour operator da parte del Mibact, Lab Travel, società proprietaria del marchio Euphemia partecipata da Gattinoni, annuncia la decisione di condividere i contributi di cui è beneficiaria con la squadra di personal voyager che conta, oggi, 120 agenti professionisti in tutta Italia.

«La nostra – dichiarano Giulia Barroero e Michele Zucchi, amministratori di Lab Travel Srl – è un’azienda fatta di persone: per questa ragione il contributo assegnato, che ci auguriamo di ricevere al più presto, sarà destinato al 50% per ridurre la perdita di fatturato e al 50% in favore dei personal voyager. Intendiamo supportare le figure commerciali che non sono state considerate nei vari decreti e in questo momento si trovano in grande difficoltà».

Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group, aggiunge: «In un momento così difficile, pensiamo sia equo e corretto condividere i contributi a fondo perduto erogati dallo Stato con le persone che, insieme a noi, hanno raggiunto risultati brillanti in questi anni. Nonostante la crisi, negli ultimi mesi i nostri personal voyager hanno portato avanti un grande lavoro di squadra che mi ha sorpreso e inorgoglito. La loro tenacia, unita all’impegno di tutto il team in sede, ci permetterà di ripartire presto, più forti di prima».