La Valtellina si prepara alle Olimpiadi: «Più servizi e infrastrutture per 2 milioni di turisti»













Motori accessi verso le Olimpiadi 2026: Valtellina Turismo si rilancia sul mercato in occasione dei giochi olimpici invernali che interesseranno tutta l’area e vedranno numerosi investimenti in ottica turistica. Roberto Galli, presidente del consorzio Valtellina Turismo, ha da subito messo in chiaro gli obiettivi: «Vogliamo svolgere l ruolo di cabina di regia per i diversi enti del territorio, intercettando le opportunità d’investimento con lo scopo di migliorare i servizi e di aumentare l’offerta complessiva: penso al ricettivo, alle esperienze legate a gastronomia e wellness e alle infrastrutture».

Dal ricettivo alle esperienze legate al territorio (enogastronomia e benessere), mentre sul fronte arrivi l’obiettivo è certo quello di recuperare i flussi pre-crisi,

Tornando alle Olimpiadi, invece, «gli investimenti in infrastrutture interesseranno sia nuovi binari e macchine per la rete ferroviaria sia un ampliamento e miglioramento della rete stradale, sono in progetto anche nuovi impianti di risalita e parcheggi interrati – sottolinea Galli –Nel ricettivo lavoreremo molto sulla formazione e l’accrescimento delle competenze e sui meccanismi per ottenere incentivi per la ristrutturazione degli hotel. Ci aspettiamo oltre 2 milioni di turisti solo per le Olimpiadi e dobbimao lavoro anche sul rinnovamento del brand e sull’offerta gastronomica».

Guardando al presente, però, la sfida dell’inverno sembra essere a portata di mano: «Tutti ci auguriamo di vivere una stagione autunnale e invernale ben diversa dallo scorso anno, con più certezze e con la voglia di far ripartire l’industria turistica che è un vero e proprio assett per noi. Stiamo lavorando tutti insieme per recuperare anche i flussi dall’estero, soprattutto dal Nord Europa che conta quasi il 40% del totale, senza dimenticare una maggiore attenzione ai flussi domestici che hanno avuto un ruolo determinante in questi ultimi mesi e lo avranno ancora per un po’ di tempo. Per il turiamo estero, infine, è importante che il governo risolva il nodo dell’accettazione del vaccino russo anti Covid. Sputnik, che interessa una buona fetta di mercato straniero».

Tra le novità dio prodotto, intanto, gli ultimi due anni hanno riservato sorprese a 360 gradi, dal turismo religioso a quello sportivo fino al naturalistico. A fine settembre 2021 è stato inaugurato il sito del Cammino Mariano delle Alpi un progetto di itinerario pedonale con una triplice valenza, culturale, turistica e religiosa, che attraversa la Valtellina e tocca alcuni dei luoghi di culto mariano più importanti nella provincia di Sondrio fino ad arrivare al Santuario della Madonna di Tirano, tra i monumenti religiosi più importanti della Valtellina.

Per lo sport, sempre a settembre, è stato inaugurato il FlyDown – un percorso che comprende 3 attività, un muro da arrampicata di 3,5 metri, un ponte tibetano lungo 4 metri e un salto nel vuoto di 23 metri – e la Passerella sulle Cassandre, un collegamento sospeso sopra un luogo affascinante di Sondrio, le Cassandre del Mallero, costruito con l’obiettivo di recuperare e valorizzare il territorio in chiave turistica.

A Bormio, invece, gli amanti dell’outdoor e del trekking potranno scoprire Bormio 360 Adventure Trail, il primo itinerario che si sviluppa tutt’attorno al comprensorio, con vedute mozzafiato tra gli 800 e i 2300 metri di altezza. L’itinerario si può percorrere sia in mountain bike lungo i vari sali e scendi del Parco Nazionale dello Stelvio, oppure a piedi lungo le 10 tappe.

Per gli amanti del food, infine, il mese di dicembre vedrà l’inaugurazione della nuova sede di Mottolino Fun Mountain, che, per l’occasione, ha recentemente stretto una collaborazione con Mo-Food, holding di proprietà di Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti, per l’apertura del nuovo ristorante Kosmo Taste the Mountain – Livigno & AlpiNN.