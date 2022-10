La Valtellina presenta la stagione bianca di Bormio e Livigno

Tutto pronto a Bormio e Livigno per la stagione bianca 2022-23 che, nonostante un inevitabile rialzo delle tariffe di impianti di risalita e alberghi di almeno un 8-10%, si prospetta con ottime performance.

Il pieno rilancio operativo parte sotto l’unico brand della Valtellina, nel quale confluiscono anche Santa Caterina Valfurva, Madesimo, Aprica e Valmalenco per una coraggiosa e intelligente strategia condivisa, sfruttando i punti di forza dell’offerta neve della zona, come ha sottolineato Valeria Puca, responsabile marketing e comunicazione di Valtellina Turismo: «In Valtellina disponiamo di circa 450 km di piste, 60 rifugi e ristoranti in quota, 115 impianti di risalita e 10 ski aree. Alle piste innevate bisogna anche aggiungere altre attività sportive, come il trekking con le ciaspole, e lo sleddog. Inoltre abbiamo un’ampia offerta enogastronomica, con una delle più vaste aree di vigneti a livello nazionale e una serie di attrazioni culturali come castelli, palazzi storici e borghi medievali che completano la proposta turistica dell’intera area».

Per l’apertura della stagione bianca – fissata al 3 dicembre – le due “stelle” della Valtellina sfoderano i loro punti di forza: Bormio dispone di tre ski aree e offre un unico skipass con la promozione inedita di Ski e Relax che come ha spiegato Veronica Mazzola, direttrice marketing di Bormio, «permette a chi ha acquistato uno skipass da 4 o 7 giorni nelle aree di Bormio, Santa Caterina, Cima Piazzi-San Colombano di ricevere in omaggio un ingresso gratuito presso lo stabilimento di Bormio Terme. Inoltre, per incentivare i soggiorni bianchi delle famiglie è stata lanciata la promo Baby Gratis, rivolta a tutti i piccoli ospiti nati dal 2015».

Conto alla rovescia per la stagione bianca anche per l’altra stella della Valtellina, Livigno, come evidenzia Letizia Ortalli, marketing e communication manager di Livigno Turismo: «Per la sua posizione geografica, in inverno Livigno vanta una forte componente estera con il 75% di arrivi stranieri dall’Europa e un 25% di sciatori italiani; una percentuale che praticamente si ribalta in estate quando registriamo solitamente una forte prevalenza di turisti italiani. Il fatto di essere una località a una quota molto alta, poi, ci permette di avere una stagione invernale molto lunga che va da fine ottobre a maggio. Inoltre, grazie alla tecnica dello snow farming andiamo a stoccare neve sotto particolari teloni geotermici, che ci permette di avere neve fresca utilizzata anche per una nota festa in agosto, la gara delle contrade. Per l’ inizio e fine stagione abbiamo lanciato la promozione Skipass Free, ovvero accesso gratuito agli impianti per quegli ospiti che soggiornano almeno tre giorni in albergo o sei giorni in case vacanze o appartamenti».