La Turchia spinge le vendite di Europa World













Europa World si appresta a chiudere i primi otto mesi dell’esercizio con dati molto positivi, al di sopra dei risultati raggiunti nel pre-pandemia con la Turchia a spingere le vendite.

Proprio in Turchia, regina dell’estate per l’operatore, Europa World ha incrementato fortemente le partenze previste da catalogo per riuscire a soddisfare la domanda e la destinazione ha superato, nel primo semestre, i fatturati del 2019 con ottime previsioni anche per l’autunno-inverno.

Molte anche le richieste per itinerari culturali in Turchia combinati con soggiorni nei mari tropicali di Maldive, Mauritius, Seychelles e le isole della Grecia, soprattutto per viaggi di nozze.

A seguire, tra le mete più richieste del 2022 di Europa World, si posizionano, in ordine, il Portogallo con le Azzorre, la Spagna, l’Irlanda e Regno Unito, Grecia e Malta.

«Il servizio di assistenza che forniamo e l’aggiornamento costante del nostro personale ci hanno permesso di poter dare ai nostri clienti il supporto necessario per poter viaggiare in tranquillità. Questa preparazione e cura ci è riconosciuta sul mercato e i risultati raggiunti ne sono una dimostrazione», ha dichiarato la titolare di Europa World, Daniela Fecchio.

«Anche in questo periodo così complicato siamo al fianco delle agenzie e dei loro clienti con un team organizzato per rispondere in qualsiasi giorno e orario, ai viaggiatori che si trovano ad affrontare cancellazioni di voli e scioperi delle compagnie aeree, fornendo un nostro intervento immediato e dando risposte che ad oggi sono riuscite a gestire la situazione, contenendo al massimo i disagi», ha concluso Fecchio.