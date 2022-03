La Turchia semplifica le regole d’ingresso per i turisti













Anche la Turchia riapre ai turisti italiani con entusiasmo. Finalmente si può tornare nel Paese senza alcuna restrizione. Bastano, infatti, il super green pass o una certificazione che attesti la vaccinazione, l’avvenuta guarigione o un tampone negativo. Ai passeggeri in entrata è richiesta la semplice compilazione del Travel Entry Form, per il rilascio del codice HES che può essere esibito durante il soggiorno per l’accesso ai centri commerciali o viaggiare su mezzi pubblici locali.

Grazie alla compagnia di bandiera turca, Turkish Airlines, Istanbul è raggiungibile con voli diretti dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Napoli, Bologna e Catania.

Durante la pandemia la Turchia si è impegnata nella lotta del Covid 19 con tutti i mezzi a disposizione, lavorando ad una campagna vaccinale tra le più avanzate e istituendo protocolli di sicurezza sanitaria di altissimo livello.

Il Paese, crocevia millenario tra Oriente e Occidente, offre ai turisti una grande varietà di risorse, dall’atmosfera ospitale alla popolazione calorosa, l’ottima cucina, le bellissime spiagge e le meraviglie archeologiche.