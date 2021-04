La Tunisia riapre le frontiere al turismo organizzato













Riparte, un passo alla volta, il turismo in Tunisia. L’Ente del turismo tunisino, nella persona del suo direttore per l’Italia Souheil Chaabani, comunica le regole della riapertura delle frontiere del Paese.

Libero accesso, già dal 19 aprile, ai turisti non residenti che si recheranno in Tunisia con un viaggio organizzato da un tour operator.

I viaggiatori che presentano un voucher (volo+trasferimento+alloggio turistico) in arrivo con voli charter o di linea (block seats), nell’ambito di un inclusive tour, saranno autorizzati a entrare nel territorio tunisino rispettando le seguenti regole:

– presentazione, all’arrivo, dell’esito negativo del test Pcr effettuato non più di 72 ore prima dell’imbarco;

– impegno a restare in gruppo (cohorting) all’interno e all’esterno delle strutture ricettive e nell’ambito dei transfer;

– rigoroso rispetto rigoroso del protocollo sanitario anti Covid tunisino.

Le agenzie ricettiviste, sottolinea la nota dell’ente, sono chiamate ad assicurare la rigorosa applicazione delle suddette condizioni al fine di garantire il regolare svolgimento della stagione turistica.

Un primo importante passo, questo, per il ritorno del turismo in Tunisia. In attesa che la destinazione esca da quell’Elenco E del dpcm 2 marzo che, al momento, vieta i viaggi per turismo dall’Italia.