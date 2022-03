La Tunisia è tornata: niente più test per i turisti













La Tunisia, candidata a essere una delle regine della stagione estiva 2022 anche grazie all’apertura del governo Draghi ai viaggi all’estero degli italiani, rilancia la sua attività turistica con l’allentamento delle restrizioni.

L’Ente nazionale del turismo tunisino – in seguito del miglioramento degli indicatori relativi al Covid-19 – ha varato infatti le nuove condizioni di ingresso valide già dallo scorso 26 febbraio.

Non sono più richiesti innanzitutto i test per tutte le persone vaccinate (con più di 18 anni), ma è comunque indispensabile presentare all’arrivo un certificato comprovante il completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 o un passaporto di vaccinazione rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza.

I minori di 18 anni non sono tenuti a presentare né l’esito di un test negativo né un certificato comprovante il completamento del ciclo di vaccinazione e nemmeno un passaporto vaccinale rilasciato dalle autorità sanitarie del

Paese di residenza.

Per i turisti di età superiore ai 18 anni che non sono vaccinati o che non hanno completato il loro ciclo vaccinale sarà indispensabile presentare un risultato negativo di un test Rt-Pcr di almeno 48 ore o un test antigenico di almeno 24 ore al check in e sottoporsi a auto-isolamento di 5 giorni.

L’Ente informa, infine, che possono essere effettuati dei test a campione all’arrivo in Tunisia a persone di età superiore ai 18 anni. In caso di esito positivo, il soggetto sarà sottoposto ad auto-isolamento per un periodo di 5 giorni e in caso di persistenza dei sintomi, l’auto-isolamento sarà prorogato per altri due giorni.

Inoltre, a partire da oggi il governo tunisino ha stabilito l’aumento della capacità al 100% per gli spazi all’aperto; l’aumento della capacità al 75% per gli spazi al chiuso con l’obbligo di presentare il passaporto vaccinale, indossare la mascherina ed aerare i suddetti spazi; e l’aumento della capacità al 100% per il trasporto turistico.

A partire dal 1° aprile 2022, infine, avverrà l’aumento della capacità al 100% per gli spazi al chiuso con l’obbligo di presentare il passaporto vaccinale, indossare la mascherina ed aerare i suddetti spazi; l’intensificazione delle campagne di vaccinazione contro il Covid-19 e rafforzamento del controllo del passaporto vaccinale e delle altre misure di precauzione individuale in ciascun settore di attività.