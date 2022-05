La Tunisia abolisce i test per i turisti vaccinati













L’ente nazionale del turismo tunisino a partire dallo scorso 27 maggio 2022 ha modificato i requisiti d’ingresso nel Paese, grazie al miglioramento degli indicatori relativi al Covid-19. D’ora in avanti, quindi, le condizioni di ingresso in Tunisia diventano ancora più flessibili e prevedono l’abolizione dei test o tamponi Covid per tutte le persone vaccinate (con più di 18 anni).

Resta comunque indispensabile presentare all’arrivo un certificato comprovante il completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 o un passaporto di vaccinazione rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza.

Per i minori di 18 anni resta in vigore la norma che non prevede per i suddetti la presentazione dell’esito di un test negativo né di un certificato comprovante il completamento del ciclo di vaccinazione contro il Covid-19 né di un passaporto vaccinale rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza.

Per i viaggiatori che invece hanno un’età superiore ai 18 anni e che non sono stati vaccinati o che non hanno completato il loro ciclo vaccinale; la Tunisia prevede l’obbligo di presentare al momento del check in un risultato negativo di un test Rt-Pcr compiuto almeno 48 ore prima o di un test antigenico effettuato almeno 24 ore.