La top ten di ViaggiOff: ecco gli articoli più letti













Tanta voglia di workation, desiderio di evadere vivendo all’aria aperta, ma anche di continuare a sognare viaggi importanti e programmare, comunque, le prossime partenze. Senza trascurare chicche e curiosità tra lo spirito culturale in salsa originale e la scoperta di cucine lontane. Potremmo sintetizzare così quello che i lettori hanno cercato e apprezzato di più in un anno di ViaggiOff. il giornale online di informazione unconventional e alternativa a cura de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Adesso che il 2021 volge al termine e diamo il benvenuto al 2022, abbiamo voluto vedere quali sono stati gli articoli più letti, cliccati, cercati sul sito. Ed ecco la top 10 del 2021 di ViaggiOff.

1. AAA nomadi digitali cercasi. Giro del mondo con Airbnb

Così come era già risultato alla vigilia della pausa estiva, è il desiderio di lavorare in giro per il mondo a vincere, anche come articolo più letto dell’intero 2021. Era giugno e il big degli affitti online lanciava il progetto “Vivi ovunque, con Airbnb”, offrendo a fortunati 12 viaggiatori l’opportunità di fare del mondo la propria casa vivendo in case Airbnb per circa un anno, con spese coperte. Il loro compito? Condividere la propria esperienza.

2. Dolomiti, soft trekking sui sentieri di Colle Santa Lucia

Al secondo posto troviamo un’esperienza open-air, e non deve sorprendere vista la continua e crescente ricerca, quest’anno, delle vacanze a contatto con la natura e slow, che su ViaggiOff raccontiamo attraverso la rubrica #InCammino in collaborazione con le guide Aigae. Qui si parla di Colle Santa Lucia, borgo ladino in provincia di Belluno con vista su alcune delle vette più belle delle Dolomiti.

3. Maldive, a cena sott’acqua: apre il ristorante H2O di Berton

Durante tutto nonostante le restrizioni non si è smesso di sognare in grande, e così a chiudere il podio degli articoli più letti del 2021 troviamo una notizia che combina una destinazione lungo raggio da sempre tra i desiderata e la cucina firmata: porta la firma di Andrea Berton, chef stella Michelin, il menù di H2O, il nuovo ristorante underwater del resort You & Me by Cocoon nell’atollo di Raa, resort 5 stelle adults only inaugurato nel 2019 da Azemar, è anche il resident chef, Alessandro Sciarrone.

4. Bambini, udite: in Piemonte è tornato Gianni Rodari

Centouno anni fa nasceva Gianni Rodari. E se la pandemia ha ridimensionato gli eventi previsti l’anno scorso per celebrare il grande scrittore e pedagogista, le iniziative sono tornate in pista in questo 2021, tra l’inaugurazione del Museo Gianni Rodari nella sua Omegna, in Piemonte, e novità anche originali, come l’Escape Room dedicata a C’era due volte il Barone Lamberto presso la Biblioteca Civica Pietro Ceretti di Verbania.

5. L’olio a fumetti per l’edizione 2021 di Frantoi Aperti in Umbria

In autunno è andata in scena la nuova edizione di Frantoi Aperti in Umbria: cinque weekend per celebrare e gustare l’arrivo del nuovo Olio extravergine di oliva nel periodo della frangitura delle olive, che ha proposto anche la novità “Olio a fumetti – Live drawing nei frantoi”, con l’aperitivo in frantoio alle ore 17 e DJ set.

6. Tokyo, non solo sushi: tour tra le osterie tipiche di Roppongi

Il Giappone è sempre nella testa e nel cuore dei viaggiatori, e in attesa di poterci tornare presto è piaciuta questa iniziativa di Tokyo Yokocho Roppongi Terrace, per rivitalizzare la caratteristica cultura degli yokocho, i tipici vicoli che ospitano le “osterie” giapponesi tradizionali izakaya dove bere un bicchiere assaporando gli stuzzichini locali.

7. Mercatini di Natale: dove, come e quando

Un grande classico che nel 2021 della pandemia e degli eventi che hanno ricominciato pian piano a riaffacciarsi all’orizzonte è stato molto ricercato. Tra luci e decorazioni, prodotti tipici e giocattoli in legno, e nell’aria il profumo di cannella, pan pepato e vin brulé, una carrellata dei Mercatini di Natale, anche se poi sotto data diversi appuntamenti sono stati annullati con l’avanzata di omicron.

8. Best in Travel 2022: le mete da non perdere

Grande voglia di viaggiare all’orizzonte, sempre e nonostante tutto. E così ecco l’articolo ideale da leggere, con Lonely Planet che svela i suoi Best in Travel 2022 con tre top ten, Paesi, regioni e città. E in quest’ultima classifica figura l’unico nome italiano, Firenze, che così dopo la consacrazione di TimeOut che ha scelto gli Uffici come miglior museo del mondo, porta a casa un altro ruolo da protagonista nel turismo.

9. È arrivato Floasis, l’Airbnb degli smart worker

Ed eccoci tornare alla workation e al desiderio di lavorare viaggiando. Abbiamo raccontato Floasis, l’Airbnb dei nomadi digitali. Si tratta infatti di una piattaforma di ricerca e prenotazione di case, ville, appartamenti per fare remote working in viaggio in giro per il mondo, scegliendo anche in base ai “must have” del nomade digitale, dal wifi super veloce alla possibilità di fare networking con altri lavoratori globetrotter.

10. La magic box è (anche) stellata: Too Good to Go entra in hotel

A chiudere la top ten degli articoli più letti del 2021 su ViaggiOff è l’intervista che abbiamo realizzato a Edoardo Pugliese, area hospitality specialist di Too Good To Go Italia. Che ha raccontato come la magic box sia sbarcata in hotel: d’ora in poi chi cliccherà su Too Good to Go potrà scegliere anche tra le proposte di alberghi e strutture ricettive, dal buffet della prima colazione a, chissà, gli ingredienti di un piatto stellato a sorpresa.

Naturalmente anche nel corso di quest’anno ViaggiOff ha continuato a esplorare e raccontare i trend più innovativi e in voga nel mondo dei viaggi, dando voce a forme di turismo sempre più amate. Lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo nelle nostre rubriche.

OffTheRoad è la video rubrica di ViaggiOff realizzata con il contributo di Stefano Ferrara, lo speciale videoreporter delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Attraversa il mondo in lungo e in largo, con un occhio di riguardo per l’Italia, lasciando parlare le immagini, gli scatti rubati, gli angoli più insoliti delle destinazioni.

Ecco ricettario gastroviaggiante Cook&Go per viaggiare con i cinque sensi nelle cucine e nelle tradizioni del gusto di tutto il mondo.

Per chi appassionati di vacanze in barca, nautica e “mare alternativo” c’è FuoriRotta, la rubrica dedicata al turismo navigante.

Escursionismo, percorsi a piedi e trekking nella natura sono invece i protagonisti di InCammino con gli articoli sviluppati in collaborazione con Aigae – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.