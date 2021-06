La Thailandia torna alla Bmt di Napoli con Qatar Airways













A Napoli, per la Bmt 2021 in programma dal 18 al 20 giugno, ci sarà anche l’Ente nazionale per il turismo thailandese in Italia, che sarà presente con una nuova grande area nel padiglione 5, stand E18-E21.

L’attività di contatto con il mercato e le sinergie non si sono mai fermate anche nel periodo pandemico, ma il ritorno al rapporto in presenza con agenti e operatori turistici è un punto di svolta a cui l’ente si presenta con due novità importanti.

Il nuovo stand nasce dalla collaborazione tra l’Ente nazionale per il turismo thailandese e Qatar Airways che, in questa occasione, condivideranno gli spazi come preludio a una partnership che prenderà sempre più vigore in futuro. Un’area interna sarà interamente dedicata al golf. Si tratta di un vero e proprio green in versione ridotta ideato per agenti e operatori del settore che potranno interagire in maniera più attiva con il mondo thai sfidandosi per aggiudicarsi, oltre ai premi giornalieri, due biglietti per il Paese del sorriso messi in palio dal vettore aereo.

Il focus principale dell’attività delle prossime settimane dell’ente è la riapertura di Phuket ai turisti internazionali che abbiano completato il percorso vaccinale. Dal 1° luglio, Phuket sarà infatti la prima destinazione thailandese a spalancare le sue porte ai turisti stranieri revocando i requisiti di quarantena nell’ambito del programma Phuket Sandbox.

Il protocollo stabilisce che tutti i viaggiatori in arrivo saranno, comunque, tenuti a sottoporsi a un tampone d’ingresso e a soggiornare in una struttura ricettiva certificata Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) Plus per non meno di 14 notti. In seguito, potranno viaggiare per visitare altre destinazioni thailandesi.