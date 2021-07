La Thailandia spinge su Phuket con il programma Shopcation Exclusive Privileges













L’ente del turismo thailandese, Tourism Authority of Thailand (Tat), in collaborazione con Central Group ha lanciato Shopcation Exclusive Privileges, una campagna di offerte speciali dedicate ai viaggiatori completamente vaccinati che dal 1° luglio scorso possono tornare a visitare Phuket.

I turisti potranno accedere a offerte speciali, sconti e buoni grazie alla semplice scansione del QR code, rintracciabile sul materiale promozionale di Shopcation Exclusive Privileges a disposizione presso tutti gli alberghi di Phuket fino al prossimo 31 dicembre 2021.

Chattan Kunjara Na Ayudhya, vice governatore per l’Asia e il Sud Pacifico di Tourism Authority of Thailand, ha dichiarato: «Phuket è la destinazione pilota in Thailandia per la riapertura del Paese ai viaggi internazionali e ai turisti stranieri vaccinati nell’ambito del programma Phuket Sandbox. L’obiettivo è risollevare l’economia e rilanciare il turismo. È un piacere verificare come molti settori si siano uniti in questo programma, incluso Central Group che accoglierà la gente nella nostra destinazione garantendo ospitalità, sicurezza e rispetto dei protocolli sanitari».