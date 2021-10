La Thailandia si avvicina: torna il diretto Milano-Bangkok













«La Thailandia è tra le destinazioni più richieste in agenzia, ma visto che non possiamo venderla, perdiamo tante occasioni». Parola di uno degli agenti di viaggi incontrati a Milano a ridosso dell’apertura dei corridoi turistici, che, sebbene siano stati accolti con entusiasmo dagli operatori del settore, lasciano fuori destinazioni importanti, come appunto la Thailandia.

Il Paese è infatti attualmente compreso tra quelli dell’Elenco E della Farnesina, per cui vige il divieto di viaggi per turismo. In base all’ordinanza del 29 luglio 2021, gli spostamenti dall’Italia verso tutti i Paesi dell’Elenco E sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, ovvero lavoro, motivi di salute, motivi di studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza propri o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata.

Quest’ultima ordinanza è valida fino al 25 ottobre e si vedrà se in questa data se i ministeri competenti cambieranno policy nei confronti di quello che è considerato il “Paese del sorriso”, oppure no.

Qualcosa, però, sul fronte dei collegamenti tra Italia e Thailandia inizia a già a muoversi.

Dopo quasi due anni di stop, Thai Airways volerà nuovamente nei cieli di Malpensa. Il vettore thailandese riaprirà infatti i collegamenti diretti tra Bangkok e Milano a partire dal primo gennaio 2022. I biglietti sono già in vendita.

Inizialmente, il collegamento sarà servito da un Airbus A350-900 e la rotta sarà bisettimanale: il giovedì e il sabato da Bangkok a Milano con partenza alle 10:30 e arrivo alle 17:05. Dall’Italia si partirà invece di venerdì e domenica alle 13:05 con arrivo alle 5:55 del giorno dopo.

Armando Muccifora, sales manager Italy, South East Europe & Mediterranean di Thai Airways, ha dichiarato al nostro giornale: «Da parte nostra, la decisione di riattivare il volo diretto a partire da gennaio, è stata presa osservando i dati e guardando le prospettive del tasso di vaccinazione, che su base nazionale, secondo il governo thailandese dovrebbe raggiungere il 70% tra novembre e dicembre. Siamo fiduciosi nel fatto che per gennaio la situazione epidemiologica possa dare i giusti pre-requisiti per una ripartenza dei viaggi, anche turistici, tra i due Paesi».

Dal canto suo, la Thailandia ha iniziato i primi esperimenti di aperture. Dal 1° ottobre il governo thailandese ha ridotto il periodo di quarantena da 14 a 7 giorni per le persone vaccinate contro il Covid-19. I non vaccinati sono invece soggetti a un periodo di 10 giorni di quarantena.

Inoltre, nella speranza di rilanciare il turismo – settore chiave per il Paese – la Thailandia sta sperimentando il modello “Sandbox” aprendo ai turisti internazionali alcune destinazioni particolarmente popolari come Phuket, Koh Samui, Krabi e Phang Nga. Rimarranno, però, in vigore altre restrizioni, come l’obbligo di esibire un Certificato di entrata rilasciato dall’ambasciata thailandese e un’assicurazione anti-Covid valida per la durata del visto.

Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale del turismo Thailandese, ha commentato: «Il Paese sta lavorando tantissimo per creare le condizioni che permettano di viaggiare in assoluta sicurezza. Nelle zone dove sono state attivate le “Sandbox”, infatti, tassi di vaccinazione sono più alti della media nazionale e si aggirano intorno al 70%-80%. La nostra speranza è ovviamente che le autorità italiane competenti possano mettere presto la Thailandia nell’elenco dei Paesi sicuri, o quantomeno che faccia come molti altri Paesi europei – penso alla Spagna o all Germania – dove non c’è divieto assoluto di viaggi per turismo, ma soltanto lo sconsiglio».